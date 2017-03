Schätzung: Fast 1,6 Millionen Demenzkranke in Deutschland

In Deutschland leben fast 1,6 Millionen Demenzkranke. Pro Jahr gibt es 300 000 Neuerkrankungen. Die Demenz ist eine Krankheit, die neben Gedächtnisstörungen, Hinweise auf eine Veränderung der Informationsverarbeitung, des Erlebens und Verhaltens sowie eine Einschränkung der Alltagskompetenz aufweist.

Zu der am häufigsten diagnostizierten Demenz zählt die Alzheimer-Krankheit. Alzheimer zeichnet sich durch einen schleichenden Beginn und durch eine allmähliche Verschlechterung der geistigen Fähigkeiten aus. Körperliche Symptome treten in den ersten Krankheitsjahren zumeist nicht auf.

Die Alzheimergesellschaft der Städteregion bietet Beratung, Ausflüge und Selbsthilfegruppen für Betroffene und Angehörige an. Am Samstag, 22. April, findet im Kukuk, Eupener Str. 420, in Aachen, unter dem Motto „Tanzen nach Herzenslust“ ab 18 Uhr ein Abend für Demenzkranke und Angehörige statt.

Weitere Informationen:

www.alzheimergesellschaft-aachen.de