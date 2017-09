Informationen zum

Magsail-Global-Projekt

Mareike Guhr ist es wichtig, nicht ohne Nachhaltigkeit „in der Weltgeschichte herumzusegeln“, sondern dort, wo Not herrscht, auch Hilfe zu leisten. Unter anderem bemüht sich die Seglerin, die Not und Armut der Menschen im von Naturkatastrophen heimgesuchten Haiti zu lindern. Bereits im Jahr 2011 brachte sie deshalb mit dem Schiff „Shaka“ eine Hilfslieferung zur Insel Ile a Vache, auf der die franko-kanadische Schwester Flora vor 30 Jahren ein Waisenhaus gründete. Während ihrer Weltumseglung steuerte Mareike Guhr auch im Jahr 2013 die Insel an, um den Verantwortlichen des Waisenhauses Sach- und Geldspenden zu überreichen, die die Hamburgerin zuvor auf ihrem Weg in die Karibik gesammelt hatte. Darüber hinaus rief sie die „Mobile Doc“-Idee ins Leben, die im Pazifik eine Art mobiler Kranken-Erstversorgung von Insel zu Insel vorsieht.