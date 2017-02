Eschweiler.

Zwischen Weisweiler- und Schillerstraße in Dürwiß sollen weitere Wohnhäuser entstehen. Diese Pläne will ein indestädtischer Investor umsetzen – und sie sind nicht neu. Als der Bedarf an Plätzen in Kindertagesstätten stieg, gab es vor einigen Jahren schon einmal Überlegungen, das Grundstück zu erschließen und zu bebauen. Es scheiterte auch am Veto der Nachbarn und der Notwendigkeit des dortigen Kindergartens.