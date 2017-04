Eschweiler.

Ein Eschweiler Feuerwehrfahrzeug mit Ahrweiler Kennzeichen? Das gibt‘s. Und das ist nicht etwa ein Mitbringsel von einem Betriebsausflug der Wehr in die Weinberge der Ahr, sondern ein Leihwagen. Die an der Hauptwache am Florianweg stationierte Drehleiter nämlich ist für vier Wochen in Reparatur.