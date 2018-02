Eschweiler - Misereor-Fastenaktion im Zeichen der Klima-Krise

Eschweiler. „Heute schon die Welt verändert?“– die KAB Eschweiler-Stolberg lädt für Donnerstag, 1. März, zu einem Vortrag im Rahmen der Misereor-Fastenaktion ein. Referent ist Andris Gulbins vom Bildungswerk.

Beginn ist um 19 Uhr im Pfarrheim Pumpe-Stich an der Friedrichstraße 10. Veränderung geht nicht von jetzt auf gleich. Doch bleibt angesichts des von Menschen verursachten Klimawandels und seiner schädlichen Konsequenzen für Menschen und Natur nicht mehr viel Zeit, um grundlegend umzusteuern. Mit dem „Heute“ im Leitwort weisen Misereor und auch die KAB darauf hin, dass es Grund zur Eile gibt.

Es geht dabei nicht um Panikmache, sondern um ethisch verantwortete Konsequenzen aus wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Kirchen in Deutschland und in Indien haben jeweils für sich entdeckt: „Die Welt braucht Veränderung! Wir sind es, die daran mitwirken können!“

Deswegen haben Misereor und seine Partner in der Kirche in Indien beschlossen, sich in ihrer jeweiligen Fastenaktion 2018 gemeinsam den neuen, globla zusammenhängenden Herausforderungen zu stellen.