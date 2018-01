Eschweiler - Messe für gestrandete Fernfahrer: Eine kurze Zeit der Besinnlichkeit

Kraftfahrerkreis im Einsatz für Fernfahrer

Der Kraftfahrerkreis Düren-Aachen wurde am 25. Juni 2016 gegründet und trifft sich regelmäßig im Dürener „Truck-Stop“ (Gewerbegebiet „Im großen Tal“). Der Kreis ist Teil eines zwölfteiligen, deutschlandweiten Netzwerks, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Fernfahrer auf deutschen Straßen zu unterstützen. Bei den gemeinsamen Treffen werden Tipps geben, es wird sich ausgetauscht und für faire Arbeitsbedingungen eingesetzt. Unterstützt werden die Kraftfahrerkreise dabei von der Gewerkschaft Verdi. Das nächste Treffen findet am Samstag, 3. März, um 10 Uhr in Düren statt, Gäste aus dem In- und Ausland sind jederzeit willkommen. Mehr Infos unter kraftfahrerkreise.de und auf Facebook „Kraftfahrerkreis Düren-Aachen“.