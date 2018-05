Eschweiler - Mehr Treffpunkte und mehr Busse für Eschweiler

Eschweiler.

„Was stört Dich in Eschweiler? Was läuft super? Wie wird Deine Stadt schöner?“ Mit diesen und vielen anderen Fragen rund um die Situation von Jugendlichen in der Indestadt beschäftigten sich rund 60 junge Besucher ab zwölf Jahren bei der Auftaktveranstaltung zum ersten Eschweiler Jugendforum.