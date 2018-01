2100 Kinder werden in Eschweiler betreut

In Eschweiler gibt es ab dem nächsten Kindergartenjahr 2100 betreute Kinder, davon sind 1900 in Einrichtungen untergebracht, 200 in der Tagespflege.

Unter den zu betreuenden Kindern sind 400 Kinder jünger als drei Jahre, etwa 55 des Bedarfs können damit gedeckt werden. 1500 Kinder sind älter als drei Jahre, die Bedarfsdeckung liegt hier bei fast 100 Prozent.

Die BKJ ist der größte Träger von Kindertagesstätten in der Stadt Eschweiler, sie betreut 775 Kinder in 12 Einrichtungen mit insgesamt 36 Gruppen. Darunter sind 170 Kinder in der U3-Betreuung. (Quelle: Stadt Eschweiler)