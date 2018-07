Eschweiler - Mehr als die Hälfte der Liebfrauenschüler legt Sportabzeichen ab

Eschweiler.

Sport zu treiben ist gut, es in einer Gemeinschaft zu tun, noch besser. Ein Gedanke, der an der Bischöflichen Liebfrauenschule groß geschrieben wird: 468 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums legten im vergangenen Jahr das Deutsche Sportabzeichen ab, eine Quote von mehr als 54 Prozent.