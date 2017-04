Medaillen en masse für die Delphine

Eschweiler. Die Bezirksmeisterschaften auf der 50-Meter-Bahn für die Schwimmerinnen und Schwimmer der Wasserfreunde Delphin Eschweiler standen wegen der durchfahrenden Tour de France in Düsseldorf am ersten Juli-Wochenende nun schon Anfang April im Rheinbad in der Landeshauptstadt auf dem Programm.

Viele Aktive hatten auf den Wettkämpfen an den vergangenen Wochenenden versucht, die Pflichtzeiten auf der 50-Meter-Bahn zu erreichen, was am Ende auch 21 von ihnen in diesen drei Wochen gelang.

In 119 Einzelstarts versuchten sich die Schwimmerinnen und Schwimmer der Wasserfreunde Delphin gegen die Aktiven aus elf anderen Vereinen aus dem Schwimmbezirk Aachen durchzusetzen. Die Medaillenausbeute in den Altersklassen konnte sich am Ende durchaus sehen lassen: 13 Mal Gold, 13 Mal Silber und 14 Mal Bronze holten die Delphine im Wasser. Die Trainerinnen Pia Dreiner, Stephanie Seeberg und Gabriele Pfeiffer-Schirra sowie Trainer Udo Martinett konnten mit den gezeigten Leistungen sehr zufrieden sein.

Gold über 100 Meter Brust und der damit verbundene Bezirksjahrgangsmeistertitel im Jahrgang 2007 ging dabei an Finn Stockem, der hierbei auch einen neuen Bezirksaltersklassenrekord aufstellte und die alte Zeit um 6 Sekunden unterbot.

Auch seine ältere Schwester Jana sicherte sich Gold in ihrem Jahrgang 2001 über 100 Meter und 200 Meter Brust, sowie über 400 Meter Freistil und 200 Meter Lagen. Dazu kamen noch zwei Silbermedaillen über 100 Meter Schmetterling und 200 Meter Freistil.

Im letzteren Wettkampf musste Jana sich ihrer Mitschwimmerin Christine Sieben geschlagen geben, die sich damit Gold sicherte. Christine konnte zudem noch einmal Gold über 100 Meter Freistil, einmal Silber über 400 Meter Freistil und einmal Bronze über 200 Meter Lagen erschwimmen.

Wohlfühlen auf dem Podest

Lara Vroels konnte nicht nur mit guten Ergebnissen in ihrer Altersklasse 1999/2000 überzeugen (1. Platz über 100 Meter Schmetterling und 2. Platz über 200 Meter Schmetterling, 200 Meter Brust und 100 Meter Brust), sondern sicherte sich auch in der offenen Klasse noch ein Mal Silber und zwei Mal Bronze über 50 Meter, 100 Meter und 200 Meter Schmetterling.

Auch Lena Pütz und Lisa Tamke (beide 2001) fühlten sich auf dem Podest wohl. Lena wurde zwei Mal Vizemeisterin über 200 Meter Lagen und 200 Meter Freistil und holte sich auch noch vier Bronzemedaillen über 100 Meter Rücken und 100 Meter Schmetterling, sowie 100 und 400 Meter Freistil. Lisa wurde zwei Mal Bezirksjahrgangsmeister über 200 Meter Lagen und 200 Meter Freistil. Neben zwei Mal Gold, gab es noch ein Mal Silber über 400 Meter Freistil und ein Mal Bronze über 200 Meter Rücken.

Einige Bezirksmeister

Nicht nur Finn Stockem sammelte Gold ein, sondern auch Finn Martinett, Noah Raszcyk (beide 2006) und Simon Radtke (2003) holten je einmal Gold.

Noah konnte sich neben dem Bezirksjahrgangsmeistertitel über 100 Meter Rücken, noch zwei Mal über Bronze (200 Meter Freistil und 200 Meter Rücken) freuen. Finn Martinett schwamm über 100 Meter Schmetterling den Bezirksjahrgangsmeistertitel heraus und sicherte sich noch einmal Silber (200 Meter Rücken) und einmal Bronze (200 Meter Lagen). Simon Radtke wusste über 100 Meter Brust zu überzeugen und konnte sich dort den Bezirksjahrgangsmeistertitel sichern. Über 200 Meter Brust gab es dann noch einmal Bronze.

Felix Grunewald verfehlte mehrfach knapp das Podium, konnte sich aber über zwei Mal Silber (100 und 200 Meter Freistil) und drei Mal Bronze (200 Meter Brust, 200 Meter Rücken und 200 Meter Lagen) freuen.

Die guten Leistungen komplettierten Jule Maletz (2005), Annika Zylus (2004), Sophia Grunewald (2003), Linus Malbertz (2003), Christian Töller (2003), Lars Stockem (2004), Moritz Textor (2005) und David Korst (2003) mit vielen neuen Bestzeiten.

Trainingslager in Wolfburg

Udo Martinett, Cheftrainer und Schwimmwart bei den Wasserfreunden Delphin Eschweiler, freute sich über die vielen guten Ergebnisse und auf das nun anstehende Trainingslager in Wolfsburg.

Ein weiteres sportliches Highlight für Jana, Christine und Lara werden nach dem Trainingslager die NRW-Jahrgangsmeisterschaften Anfang Mai sein. In Summe starten die drei Schwimmerinnen hier über neun Strecken.