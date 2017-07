Eschweiler.

Am Anfang stand ein Geständnis: „Ich war noch niemals in Eschweiler!“ Nun ja, womöglich waren auch einige wenige seiner durchaus zahlreichen Fans noch niemals in Max Grubers Heimatort Herxheim bei Landau bei wo auch immer in der Pfalz, aus dem der Musiker vor gut fünf Jahren in Richtung Berlin flüchtete.