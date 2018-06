Eschweiler - Massenschlägerei am Sportplatz mit mehreren Verletzten

Eschweiler.

Am Sonntagmorgen, so meldet die Polizei der Städteregion Aachen, ging es auf dem Parkplatz der Großsportanlage in Dürwiß offenbar hoch her. Zeugen meldeten gegen 5 Uhr eine größere Schlägerei auf dem Gelände. Als die alarmierte Polizei an der Jülicher Straße eintraf, prügelten noch etwa 10 bis 13 Personen wild aufeinander ein.