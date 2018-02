Eschweiler - Marode Wohnblocks machen sechs Neubauten Platz

Eschweiler.

Eine architektonische Augenweide sind sie wirklich nicht, die städtischen Notunterkünfte an der Hüttenstraße. Die maroden Wohnblocks sind zudem derart heruntergekommen, dass die Stadt tief in die Tasche greifen muss, um die insgesamt 22 Wohnungen in einem bewohnbaren Zustand zu erhalten – soweit dies überhaupt noch möglich ist.