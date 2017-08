Markus Krebs kommt wieder zum Talbahnhof

Eschweiler.

„Warm up zur TV-Aufzeichnung“ heißt es am Mittwoch, 23. August, im Kulturzentrum Talbahnhof, wenn Markus Krebs ab 20 Uhr auf der Bühne steht. Und das verspricht der Künstler: Humor muss Panne sein! Dies wird Markus Krebs auch in seinem dritten Liveprogramm „Permanent Panne“ unter Beweis stellen.