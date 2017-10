Markt in der Kaserne: Hobby- und Künstlerausstellung öffnet wieder

Eschweiler/Stolberg. Für die Hobby- und Künstlerausstellung am Sonntag, 5. November, in der Donnerbergkaserne, sind alle Plätze vergeben.

Die Hobbykünstler standen schon ab Januar in den Startlöchern. Die Beliebtheit des Markts hat sich über die Grenzen von Stolberg und Eschweiler herumgesprochen, so haben sich Hobbykünstler aus Alsdorf, Düren, Langerwehe, Baesweiler, Aachen, Aldenhoven angemeldet.

Sie haben in den vergangenen Monaten wieder fleißig gestrickt, genäht, getöpfert, gemalt, gesägt. Neben Patchwork, Holzarbeiten, afrikanischem Kunsthandwerk, bolivianischer Handarbeit, Laubsägearbeiten, Babykleidung, Strickwaren, Keramik und selbst gefertigtem Schmuck sowie Weihnachtsdekoration werden den Besuchern auch wieder Getränke und Leckeres in der Cafeteria angeboten.

Die Standgebühren werden wie in den vergangenen Jahren für einen sozialen Zweck gespendet. Im Jahr 2016 wurden rund 700 Euro an den Verein Menschenskind, der sich in der Region um chronisch kranke Kinder und deren Familien kümmert, überwiesen. Die Hobby- und Künstlerausstellung ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die Besucher sollten einen gültigen Personalausweis bei sich haben, um ihn gegebenenfalls an der Kasernenwache vorzeigen zu können. Der Eintritt ist kostenlos, es sind genügend Parkplätze vorhanden.