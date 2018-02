Eschweiler - Marathon-Club Eschweiler: Sechs Kilometer lang durch Sand gekämpft

Eschweiler. Bei der 27. Auflage des Mammoet Midwinter Halbmarathon in Cadzand-Bad waren auch Beatrice und Patrick Thevis vom Marathon-Club Eschweiler am Start.

Die 21,095 Kilometer lange Laufstrecke führte die Teilnehmer vom Stadtzentrum zum Naturschutzgebiet „Het Zwin“. Von dort ging es bei Gegenwind am Strand weiter. Über sechs Kilometer durften sich die Sportler durch dem Sand kämpfen und konnten gleichzeitig den Ausblick genießen.

Bei Kilometer 11 war der Wendepunkt erreicht und es ging über die welligen Dünenwege zurück nach Cadzand-Bad. Nach 2:21:11 Stunden liefen Beatrice und Patrick Thevis glücklich über die Ziellinie am Boulevard de Wielingen. Insgesamt waren 1041 Teilnehmer beim Halbmarathon am Start.

54. Auflage

In Kerkrade fand die 54. Auflage des Abteicross-Laufs statt. Im Rahmen des zwei tägigen Events fand ein Trail Run über 21 km statt. Zum dritten Mal wurde der Wettkampf im Rur-Eifel Cup gewertet. Für den Marathon-Club Eschweiler waren bei regnerischen Bedingungen Gabi Zimmermann, Heinz Feilen und Dieter Königs am Start. Gemeinsam liefen Gabi Zimmermann und Heinz Feilen nach 2:13:02 Stunden ins Ziel. Heinz Feilen konnte seine Altersklasse M55 gewinnen und Gabi Zimmermann belegte den vierten Platz in der Altersklasse W45. Ebenfalls vierter in seiner Altersklasse wurde Dieter Königs nach 2:17:51 Stunden.