Eschweiler-Pumpe-Stich.

Ob es nun am spätsommerlichen Sonnenschein oder an der bekannt familiären Atmosphäre des Marathon-Clubs Eschweiler gelegen hat, der 34. Volkslauf konnte mit einem neuen Teilnehmerrekord aufwarten: 344 Läuferinnen und Läufer zwischen 4 und 79 Jahren gingen am Samstag im Waldstadion an den Start des traditionsreichen Wettbewerbs.