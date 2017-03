Jeder siebte Blutkrebspatient findet keinen Spender

Alle 15 Minuten erhält ein Patient in Deutschland die Diagnose Blutkrebs. Nur ein Drittel aller Blutkrebspatienten findet innerhalb der Familie einen passenden Spender. Jeder siebte Blutkrebspatient sucht vergeblich einen passenden Spender.

Die DKMS ist mit über sieben Millionen registrierten Spendern der weltweit größte Verbund von Stammzellspenderdateien. Inzwischen arbeiten Mitarbeiter an fünf Standorten – Deutschland, USA, Polen, Großbritannien und Spanien – täglich daran, den Kampf gegen Blutkrebs immer öfter zu gewinnen.

In circa 80 Prozent der Fälle werden die Stammzellen aus der Blutbahn entnommen. Dem Spender wird der Wachstumsfaktor G-CSF verabreicht. Dieses Medikament steigert die Anzahl der Stammzellen im peripheren Blut, die dann über ein spezielles Verfahren direkt aus dem Blut gewonnen werden. Während der Gabe des Medikaments können grippeähnliche Symptome auftreten. Langzeitnebenwirkungen sind nach dem heutigen Forschungsstand nicht bekannt.

In 20 Prozent der Fälle findet eine Knochenmarkspende statt. Bei dieser Methode wird dem Spender unter Vollnarkose mit einer Punktionsnadel aus dem Beckenkamm Knochenmark entnommen. In der Regel regeneriert sich das Knochenmark beim Spender innerhalb von wenigen Wochen vollständig. Es kann ein lokaler Wundschmerz auftreten, ähnlich dem einer Prellung. Nur in seltenen Fällen kann es zu länger anhaltenden Schmerzen kommen.

Die Erste-Hilfe-Kurse des Malteser Hilfsdienstes bei denen auf das Thema Blutkrebs aufmerksam gemacht wird, finden jeden dritten Samstag im Monat von 10 bis 17.30 Uhr statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 28 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich. Im Anschluss an die Kurse kann man sich bei Interesse typisieren lassen. Weitere Informationen unter www.dkms.de und www.maltesereschweiler.de.