Eschweiler.

Eschweiler macht was. Offen und kreativ ist der Treff, der einmal im Monat in der Stadtbücherei den Austausch von Ideen, Fähig- und Fertigkeiten bietet. Nach dem Prinzip Menschen zeigen Menschen, was sie können, offenbaren Könner ihre Talente und bringen sie den Interessierten Bürgerinnen und Bürgern bei.