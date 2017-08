Eschweiler.

„Ladies and Gentleman, this is Mambo No. 5”…wer kennt ihn nicht, den Hit, mit dem Lou Bega vor rund 18 Jahren über Nacht berühmt wurde und Millionen von Menschen geradezu in Ekstase versetzte. Ein Ohrwurm, den damals schon Eschweilers Tollität Jörg Ortmanns und sein Zeremonienmeister Matthias Delhey nutzten und einen mitreißenden Tanz einstudierten, um die Indestadt in Wallung zu bringen.