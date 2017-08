Lok-Gewinnerin: „Spaß ist mir Ernst“

Eschweiler. Nora Boeckler steht am Freitag, 1. September, auf der Talbahnhofbühne. Ab 20 Uhr präsentiert die Gewinnerin der Eschweiler Lok mit ihrem Programm: „Spaß ist mir Ernst“. In ihrem ersten Soloprogramm erzählt Nora Boeckler selbstironisch über ihr turbulentes Leben.

Ihr Programm dreht sich rund um ihre schwäbischen Herkunft, ihre Schauspielausbildung und vielen lustigen Alltagssituationen. Über absurden Biowahn bis hin zu ernsteren Themen. Nora gibt zu allem ihren Senf dazu. Sie bohrt ihre spitze Zunge hinein in die Wunden menschlicher Beziehungskrisen.

Mit Hilfe ihres Verwandlungstalents stellt sie den Zuschauern temporeich einzigartige Charaktere vor. Ihre schwäbische Mutter, die sie dringend an den Mann bringen will. Die Vollblutesoterikerin Wiebke Wagner. Jaqueline alias Chucky, den nächsten Stern am Castingshow-Himmel und noch viele mehr.

So führt Nora Boeckler mit Humor und Bühnenpräsenz durch den allen bekannten alltaglichen Wahnsinn und nicht selten stellt man amüsiert fest, so ein bisschen von den verrückten Figuren erkennt man auch in sich selbst. Am Ende des Abends ist jedenfalls klar: Das Leben ist viel zu komisch, um nicht ab und an darüber zu lachen.