Eschweiler.

Jöris. Echte Jecke lassen sich nicht unterkriegen. Und so halten auch die St. Jöriser ihre Tradition hoch. 2 x 11 Jahre alt ist die Interessengemeinschaft St. Jöriser Karneval in diesem Jahr geworden. Ein Grund zum Feiern: mit einer Jubiläumssitzung und einem Kindernachmittag, einem Kostümball – und am Dienstag mit einem Umzug und dem Verbrennen des „Löres von St. Jöris“.