Lionsclub: Golfen für den guten Zweck

Eschweiler/Gemmenich.

Im Internationalen Golfclub Mergelhof in Gemmenich in Belgien herrscht alltäglich ein wunderbarer Sprachwirrwarr, der das Dreiländereck so attraktiv macht. Französisch, Niederländisch und Deutsch werden fröhlich durcheinander gesprochen. Jetzt kam noch die menschenverbindende Weltsprache Englisch dazu.