Eschweiler-Dürwiss - Liebfrauenschülerinnen halten sich die Treue

Eschweiler-Dürwiss. Das ist mal eine Klassengemeinschaft nach Maß. Auch nach nahezu sechs Jahrzehnten, genauer gesagt nach 58 Jahren – so lange ist es her, dass die Mädels ihr Abitur an der Liebfrauenschule bauten. Aber aus den aus Augen verloren haben sie sich nie.

Jüngst trafen sich die Frauen des Jahrgangs 1960 nun wieder einmal zum Klassentreffen im Seehaus am Blausteinsee.

Gemeinsam verlebten sie einen wunderschönen Tag und schwelgten in gemeinsamen Erinnerungen an die gute alte Schulzeit. Organisiert hatte das Treffen, zu dem 20 Ehemalige erschienen waren, Hannelore Schwade. Einige ehemaligen Klassenkameraden waren sogar aus Rodgau und aus Vorarlberg angereist, um bei der Wiedervereinigung am Blausteinsee dabei zu sein.

Nach einem kleinen Sektempfang, einem gemeinsamem Mittagessen, einem Spaziergang durch das grüne Erholungsgebiet und einem ausgiebigen Kaffeeklatsch sorgte ein Drehorgelspieler noch weiter für eine großartige Stimmung.