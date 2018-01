Eschweiler - Liebfrauenschüler sammeln 9400 Euro

Von: at Letzte Aktualisierung: 29. Januar 2018, 12:59 Uhr

Eschweiler. Seit mehreren Jahrzehnten sammeln die rund 850 Schüler der Bischöflichen Liebfrauenschule auf ihrem Weihnachtsbasar Geld, das sie an gemeinnützige Vereine spenden. Nun ist der Erlös des vergangenen Bazars ausgezählt.

„Der Verkauf von Glühwein, Kakao, Gebäck und selbstgebastelter Weihnachtsdekoration hat bei rund 3000 Besuchern 9400 Euro eingebracht“, sagte Schulleiter Carsten Gier. Als Empfänger schlugen die Schüler jeweils zwei regionale Projekte vor und zwei Organisationen die bundesweit vertreten sind. Den Vertretern der Vereine überreichten sie jeweils einen Check von 2350 Euro.

Brunnen in Afrika

Maximilian Dantchev und Sebastian Kreutz nahmen den Check für die Organisation Viva con Agua entgegen. Sie sind zwei von insgesamt 11.000 ehrenamtlichen Mitarbeitern des Vereins in Deutschland, die Spenden sammeln um in Afrika Brunnen zu bauen und sauberes Trinkwasser bereit zu stellen. „Die Ortsgruppe Aachen wurde 2013 selbst von Schülern gegründet. Wir freuen uns über die Unterstützung von Schülern und erzählen gerne von unseren Projekten in Uganda und den Gegebenheiten vor Ort“, sagte Maximilian Dantchev.

Der zweite Check ging an den Verein Ando – Modular Aid, der sich zum Ziel gesetzt hat, Gesundheitsprobleme von Kindern und Jugendlichen in Entwicklungsländern nachhaltig zu bekämpfen. Alexander Wynands, der Vater des Gründers von Ando, nahm den Check entgegen. Er hatte Fotos dabei, um den Schülern die Klinik in Ghana zu zeigen, die der Verein dort finanziert hat. „Von der Spende der Liebfrauenschule wird dort jetzt ein Tiefbrunnen gebaut, damit sich das Krankenhaus selbstständig mit Wasser versorgen kann“, sagte Wynands.

Andrea Spix-Esser nahm die Spende stellvertretend für den Verein Lichtblicke e.V. entgegen. Die Organisation hilft krebskranken Kindern und ihren Familien. Im vorherigen Jahr haben die ehrenamtlichen Mitarbeitern einem todkranken Jungen im Rollstuhl eine Reise zu seinen Verwandten in die Türkei ermöglicht. Von der Spende würde der Verein dem Jungen gerne noch eine Reise ermöglichen.

Friedensdorf

Die vierte Spende der Liebfrauenschule ging an den Verein Friedensdorf International. Joachim Steffens, Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie am Sankt-Antonius-Hospital, gab den Schülern einen Einblick in seine Arbeit. Im vergangenen Jahr operierte er 43 Kinder, die aus Kriegsgebieten für die Operation nach Deutschland gebracht wurden. „Ich bin dankbar für die nachhaltige Unterstützung der Liebfrauenschule. Wir können leider nicht jedem Kind helfen, aber jeder, dem wir helfen können, ist ein Gewinn“, sagte Steffens.