Eschweiler - Licht und Schatten für die Falken

Eschweiler. Erste Mannschaft des TTC Falken Dürwiß musste zum TTC Mersch-Pattern II. Leider fehlte wieder ein Stammspieler und dafür muss zum wiederholten Male Alfons Costantini aus der zweiten Mannschaft aushelfen.

Gegen den Tabellenvierten bekam man keinen Stich. Nur das Doppel Piwowarsky/Krahe konnte einen Sieg erlangen und somit endete das Spiel schon nach kurzer Zeit mit 9 zu 1 für Mersch Pattern.

Dürwiß spielte wie folgt in den Einzelpartien. Dirk Piwowarsky 0 – 2 , Helmut Krahe 0 – 1, Marcus und Joachim Söfker 0 – 1, Helmut und Alfons Costantini ebenfalls 0 – 1

In der Tabelle steht man auf dem sechsten Platz mit 13 zu 19 Punkten

Eschweilers zweite Mannschaft der Falken musste zur Werksmannschaft TTC Heimbach Düren II.Leider fehlte wieder ein Spieler, wodurch man nur mit drei von vier Spielern antreten konnte. Was die Aussicht auf einen Erfolg stark minderte. Der Gegner bekommt dadurch vier von acht zu holenden Punkten quasi geschenkt.

Nichts desto trotz gaben die Falken ihr Bestes, was aber nicht von Erfolg gekrönt wurde. Auf der Habenseite verbuchte man am Ende ein Doppel, Alfons Costantini und Felix Schumann siegten in fünf Sätzen und ein Einzel Ralf Bach siegte in vier Sätzen.Heimbach Düren II gewann die Partie klar mit 8 zu 2 und setzt sich somit an die Spitze der Tabelle in der Dritten Herren Kreisklasse bei den Vierermannschaften.

Auf zur Zweiten Mannschaft vom TTV Gey. Mit kompletter Mannschaft rechnete man sich Chancen auf einen Sieg aus, was am Ende bestätigt wurde. Beide Doppel gingen mit 0 zu 3 Sätzen klar. In den Einzelpartien gaben die Falken vier Spiele ab, Felix Schumann zwei, Alfons Costantini und Willi König jeweils eines und Ralf Bach blieb unbesiegt. Das Spiel endete für Falken Dürwiß II klar mi 8 zu 4 Punkten.