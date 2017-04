Lexikon der Gitarrentechnik: Greg Koch bei „Blues meets Rock“

Eschweiler.

Ein gern gesehener Gast gibt sich am Montag, 8. Mai, ab 20.15 Uhr in der Clubkonzert-Reihe „Blues meets Rock“ erneut die Ehre: Greg Koch, der Sänger und Saitenkünstler aus Milwaukee war bereits des Öfteren in Eschweiler und erstaunte sein Publikum jedes Mal mit seiner einzigartigen Mischung aus Virtuosität, Humor und seinen Vorlieben für amüsante Familiengeschichten.