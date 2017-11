Leuchtende Spenden retten Leben

Eschweiler. Warnwesten, Fahrradhelme, Reflektoren – mit Spenden, die Leben retten können, im Wert von 3500 Euro wurde das Haus St. Josef in Eschweiler am Freitag bedacht. Die Deutsche Interessengemeinschaft für Verkehrsunfallopfer (Divo) hatte den Tag bewusst gewählt: Der 17. November ist der Weltgedenktag für Verkehrsunfallopfer.

Die Sicherheitsausrüstung für die Kinder und Jugendlichen sei in der Einrichtung St. Josef hoch willkommen, versicherte Verwaltungsleiter Jörg Schnitzler bei der symbolischen Scheckübergabe. Das Haus für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe hat eine eigene Fahrrad-Werkstatt. Dort werden Katzenaugen und Lichtanlagen ständig benötigt, berichtete der Sicherheitsbeauftragte im Haus St. Josef, Jürgen Wallraff. Und auch die Helme, Warnwesten und Reflektorbänder sind für die passive Sicherheit der Kinder wichtig, ob sie nun radeln oder Skateboard fahren.

„Gerade Kinder sind in der dunklen Jahreszeit im Straßenverkehr besonders gefährdet“, weiß Roman Buschbell, der Vorsitzende des ehrenamtlich tätigen Divo-Vereins. Ein dunkel gekleideter Fußgänger oder Radfahrer könne von einem Autofahrer bei schlechten Sichtverhältnissen erst aus rund 25 Metern Entfernung wahrgenommen werden. Aber bei einer Notbremsung bei 25 Stundenkilometern beträgt der Bremsweg bereits 28 Meter. Lichtreflektierende Elemente hingegen leuchten bereits bei 130 Metern Entfernung auf. „Wenn nur ein Kind früher gesehen wird, hat sich unsere Spende heute gelohnt!“, versicherte Divo-Vorstand Andreas Hasenbein.

Das Haus St. Josef in der Hehlrather Straße betreut stationär 100 Kinder und Jugendliche, darunter auch minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus Kriegs- und Bürgerkriegsländern. Weitere 150 Familien mit Kindern werden ambulant betreut. Außerdem gibt es eine Tagesgruppe mit 33 Kindern.

Die in Düren ansässige, bundesweit tätige Interessengemeinschaft für Verkehrsunfallopfer kümmert sich um Menschen, die Opfer von schweren Verkehrsunfällen wurden. Sie hilft unbürokratisch und schnell Verkehrsopfern und deren Angehörigen, die durch den Unfall in eine finanzielle Notlage gekommen sind. Finanziert wird die Hilfe über Mitgliedsbeiträge und durch von Gerichten verhängte Geldstrafen.

Der Verein arbeitet aber auch präventiv. „Prävention ist der beste Opferschutz“, sagt Andreas Hasenbein. Er appelliert zudem an die Bürger, besonders an Autofahrer, Auffrischungskurse in Erster Hilfe bei einem der örtlichen Hilfsdienste wie Caritas, Malteser, Johanniter oder dem Roten Kreuz zu belegen, denn die schnelle Hilfe am Unfallort sei überlebenswichtig.