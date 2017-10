Eschweiler.

Wenn fast 100 Kinder ganz still sind und gebannt zuhören, dann muss es etwas ganz Spannendes geben. Spannend war in dem Fall, was Gerlis Zillgens den Schülern zu erzählen hatte, denn sie las in der Stadtbücherei mit viel Sprachwitz aus ihrem Kinderbuch „Hipp und Hopp retten Papa Grünsprung“.