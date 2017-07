Leser können in der „Liga der Supersportwagen“ live dabei sein

Eschweiler/Nürburgring. Das ADAC GT Masters bestreitet vom 4. bis 6. August auf dem Nürburgring das vierte von insgesamt sieben Rennwochenenden des Jahres. Dabei werden in der „Liga der Supersportwagen“ die Weichen im Titelkampf gestellt.

Erfolgreichster Fahrer bisher ist mit zwei Siegen Tabellenführer und Corvette-Pilot Jules Gounon. Jede Menge Action und eine Extra-Portion Spannung im Titelrennen sind garantiert, wenn fast 30 Supersportwagen von sieben Marken, die zwischen 500 und 600 PS leisten, auf der 3,629 Kilometer langen Sprintstrecke des Nürburgrings um Punkte und Positionen kämpfen.

Die TCR Germany ist auch in ihrer zweiten Saison auf der Überholspur. In der ADAC TCR Germany starten seriennahe, aber leistungsstarken Tourenwagen, die spannenden und bezahlbaren Motorsport bieten. Die TCR-Boliden mit Frontantrieb und Zwei-Liter-Turbomotoren leisten rund 350 PS. An jedem Rennwochenende werden zwei Sprintrennen über eine Distanz von jeweils 30 Minuten ausgetragen. Mit einem imposanten Starterfeld von 40 Fahrzeugen sind hautenge „Rad-an-Rad-Duelle“ garantiert.

In der TCR-Series herrscht eine große Markenvielfalt: In der TCR Germany startet der Audi RS3 LMS gemeinsam mit dem Honda Civic Type R – TCR, dem Opel Astra TCR, dem Seat Leon TCR und dem VW Golf GTI TCR. Weltweit gehen Fahrzeuge von zehn verschiedenen Herstellern in der TCR an den Start. Die Fahrzeuge können in allen 14 TCR-Serien weltweit nach einem einheitlichen Reglement eingesetzt werden.

Wer beim ADAC GT Masters und der TCR Germany am Nürburgring live dabei sein möchte, kann sein Glück bei unserem Gewinnspiel versuchen. Wir verlosen 3 x 2 Karten für das Rennwochenende in der Eifel. Die Eintrittskarten sind das gesamte Wochenende gültig und beinhalten den Zutritt zu allen geöffneten Tribünen und dem Fahrerlager.

Für den Hauptgewinner der Kartenverlosung in der Eschweiler Zeitung lohnt sich der Weg an den Nürburgring ganz besonders: Bei einem Meet & Greet am Samstag, 5. August, in der Golf-GTI-TCR-Lounge, können die glücklichen Gewinner mit einem TCR-Piloten plaudern und den Golf-GTI-TCR-Fahrer mit Fragen löchern. Als ganz besonderes Highlight darf der Hauptgewinner dann im Golf-GTI-TCR-Renntaxi Platz nehmen. Im Renntempo geht es dann mit Golf-GTI-TCR-Pilot Benjamin Leuchter auf die Strecke. (rfr/squ)

Und so machen Sie mit: am heutigen Dienstag, einfach ab 11 Uhr anrufen unter der Telefonnummer Telefon 5554931. Die ersten drei glücklichen Anrufer erhalten die Karten. Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen: Veranstalter des Gewinnspiels ist die Zeitungsverlag Aachen GmbH, Dresdener Straße 3, 52068 Aachen. Mitarbeiter der Zeitungsverlag Aachen GmbH und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.