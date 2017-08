Eschweiler.

Vögel zwitschern, Schmetterlinge flattern, zum Greifen nah leuchten im Sonnenschein rotbackige Äpfel in saftig-grünem Laub – eine Fahrt mit dem Apfelexpress durch die Obstplantage Hillemacher in Hastenrath ist ein pures Idyll. Wie viel Arbeit hinter diesem Idyll steckt, erfuhren 25 Leser unserer Zeitung am Montag.