Eschweiler - Landesmeisterschaft: Fleißiges Training zahlt sich aus

Eschweiler. Alina Steiner holt erneut den Titel der Internationalen Landesmeisterschaft im Taekwondo. Amely und Alexander Steiner konnten sich den Vizetitel ihrer Klassen holen. Gold und zweimal Silber für fleißiges Trainierenhat sich damit ausgezahlt.

Am Wochenende fand in Bad Kreuznach die offene Landesmeisterschaft im Taekwondo statt. Die TSG konnte leider nur drei Sportler zu diesem Turnier schicken, da noch einige Wettkämpfer eine Grippe hatten.

Mit Virus gekämpft

Für die Steiners die auch länger mit einem Virus gekämpft hatten, jetzt aber endlich wieder topfit sind fuhren die Trainer Andreas und Anja Steiner zu dieser wichtigen Meisterschaft. Für die Zwillinge Amely und Alexander war es das erste Turnier sein ab Blau Gurt in der Leistungsklasse eins.

Als erstes musste Amely Steiner (9 Jahre) auf die Wettkampffläche gegen Michelle Weber von Sporting Taekwondo. Amely konnte den Kampf mit 16:7 für sich entscheiden gegen die 11-jährige Sporting Kämpferin und stand somit im Finale gegen Ashley Sosna (11) von TS Wuppertal. Das Finale verlor die Junge Eschweilerin knapp mit 28:27. Somit holte sie ihre erste Medaille bei den Fortgeschrittenen.

Alexander (9 Jahre) konnte seinen Vorkampf gegen TS Wuppertal 12:6 gewinnen und stand dann im Finale gegen Noah Poersch von Taekwondo Axel Müller. Alexander konnte zwei Runden super mithalten, musste sich aber dann am Ende mit 21:16 geschlagen geben. Auch hier ein wirklich toller zweiter Platz.

Als letztes musste die mehrfache Landesmeisterin Alina Steiner (11) in ihrer Gewichtsklasse auf die Wettkampffläche. Sie hatte ein Freilos und stand direkt im Finale, konnte sich den Vorkampf in Ruhe anschauen und sich mental vorbereiten. Dort siegte Amalia Gau von Bad Kreuznach und war somit Alinas Finalgegnerin. Kein Problem für die junge Gymnasiastin, die sofort zeigte, dass sie den Titel nach Eschweiler holen wollte. Das Finale konnte sie wieder einmal vorzeitig beenden und holt wieder verdient Gold in ihrer Gruppe. Drei Jahre hintereinander holt sie somit bei diesem Turnier Gold– einfach Klasse.

Vorbereitungen laufen

Die Vorbereitungen laufen schon für den Eschweiler Inde Pokal im April wo die TSG mit einem großen Nachwuchsteam vertreten sein wird. Vorher wird aber noch ein Turnier in Hessen besucht, bevor es in Eschweiler an zwei Tagen los geht. Zwei Wochen dannach finden auch schon die Berlin Open statt. Weitere Infos unter www.tsg-eschweiler.de oder Telefon 02403-26948.