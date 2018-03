Eschweiler - Läufer des Marathon-Clubs wieder aktiv

Eschweiler. Am Wochenende fand zum vierten Mal der Stevensloop in Nijmegen statt. Trotz der sehr schwierigen Wetterbedingungen, Temperaturen im Minus-Bereich und stürmischer Wind, waren über 8000 Teilnehmer über den drei angeboten Distanzen (fünf Kilometer, zehn Kilometer und Halbmarathon) am Start.

Aus der Indestadt waren Beatrice und Patrick Thevis vom Marathon-Club Eschweiler angereist, um ihr Frühjahrshighlight zu bestreiten.

Beide Mitglieder hatten sich für die Halbmarathondistanz entschieden und ließen sich von den äußeren Bedingungen nicht abschrecken. Pünktlich um 13.33 Uhr liefen Beatrice und Patrick Thevis am Kronenburgerpark los. Der Kurs für den Halbmarathon war gegenüber 2017 unverändert. Über die Stadtbrücke hinaus ging es über die neue Stadtinsel Veur Lent zum Spiegelwaal. Nach dem Park Lingezegen wurde noch die Waalbrücke bezwungen, um danach den Zieleinlauf am Markplatz zu genießen. Patrick Thevis lief die Distanz in 1:44:47 Stunden und Beatrice Thevis in 2:13:37 Stunden.

Auch bei einem weiteren Lauf waren Eschweiler Läufer am Start. Nach drei Jahren Pause war es endlich wieder so weit. Knapp 1000 Läufer trafen sich im Forstbotanischen Garten Köln, um an der Veranstaltung „Rodenkirchen läuft“ teilzunehmen. Die Teilnehmer konnten beim einzigen Lauf durch den Forstbotanischen Garten zwei verschiedene Streckenlängen über fünf und zehn Kilometer absolvieren.

Für den Marathon-Club Eschweiler war Dennis Eisenbeis nach Köln angereist um die Zehn-Kilometer-Strecke in Angriff zu nehmen. Nach 48:44 Minuten überquerte Dennis Eisenbeis glücklich die Ziellinie im Forstbotanischen Garten.