Eschweiler - Kunstsammlung zeigt Werke von Odine Lang und Jhemp Bastins

Eschweiler. Nach der Sommerpause startet der Eschweiler Kunstverein in der Städtischen Kunstsammlung im Kulturzentrum Eschweiler Talbahnhof mit der Ausstellung Filigran-Arbeiten mit Werken von Odine Lang und Jhemp Bastin (Filigrane Objekte und Holzskulpturen).

In den Werken der beiden Künstler findet sich die Feinheit der Fragilität in unterschiedlichen Materialen. Vernissage ist am Sonntag, 9. September, 11 Uhr, in der Städtischen Kunstsammlung im Talbahnhof.

Odine Lang assoziiert in ihrer Kunst Formen aus der Natur. Strukturen aus der Biologie wie Schalen, Panzer, Blüten, Zellkörper oder Kerngehäuse finden sich in den Zeichnungen und Objekten. Die Strukturen scheint die Künstlerin aus der Beobachtung und dem Studium der Pflanzen- und Tierwelt zu extrahieren. Auf einfachste Formen reduziert, destilliert die Künstlerin eine allgemeingültige Formensprache, die Basis für die Entwicklung neuer Ansätze und Figuren ist.

Formen durchlaufen eine Metamorphose und entwickeln ein Eigenleben, wobei neuartige Gebilde entstehen, die wesenhaft, fast beseelt zu sein scheinen. Odine Lang transformiert das Formengerüst in verschiedene Medien: Zeichnungen von zarter Transparenz, plakativ gehaltene Holzschnitte sowie filigrane Objekte aus Draht und Papier. Die Objekte entwickelt Odine Lang aus der Linie, die sie in die Dreidimensionalität holt.

Bei manchen Arbeiten muten die entstandenen bizarren Gebilde wie Blüten oder Mäuler an, die sich dem Betrachter öffnen und entgegenrecken. Eine Räumlichkeit entsteht, die Leere umschließt und zur Plastik macht. In der Beschaffenheit ihrer Form sind die Körper von beeindruckend detailgetreuer Realitätsnähe.

Organische und anorganische Strukturen verwachsen und verbinden sich zu einer vielschichtigen Formensprache, aus welcher immer neue Figuren entspringen, in einer fortwährenden Metamorphose der Formen und Linien.

Ästhetik und Formensprache

Jhemp Bastins künstlerischer Ausdruck ist die abstrakte, geometrische geistige Form. Aus Kuben, Zylindern und Rechtecken leitet er seine Ästhetik und Formensprache ab, aus ihnen entwickelt er das vielfältige Universum seiner offenen und geschlossenen Raumkörper, das Wechselspiel zwischen Innen und Außen, zwischen Vertikalen und Horizontalen. Der Künstler mag die Gegensätze, lässt sie aufeinanderprallen, stellt sie gegenüber, löst sie manchmal auf und schafft auf diese Weise ein immer wieder neues Gleichgewicht.

Das Spiel mit dem Feuer lässt nicht nur interessante Kontraste entstehen, sondern verleiht den Skulpturen noch mehr Tiefenwirkung. Einzelne Elemente werden hervorgehoben. Auf diese Weise entstehen filigrane Muster, die scheinbar im Kontrast zur groben Oberflächenstruktur stehen. In eben dieser Gegensätzlichkeit besteht das Faszinierende an Bastins Skulpturen.

Obgleich mit der Motorsäge bearbeitet, wirken sie nicht grob, sondern eher leicht, manchmal schwerelos. Es scheint ganz so als ob er derart geschickt mit den Gegensätzen jongliert, dass sich ein ganz eigenes Gleichgewicht einstellt. Die Arbeiten sind geometrisch, aber nie streng, großformatig jedoch selten monumental. Ihr Urheber bleibt sich treu indem er sich stets erneuert und in Frage stellt.

Die Öffnungszeiten

Die Werke sind bis einschließlich 30. September, jeweils freitags, 16 bis 18 Uhr, samstags, 11 bis 13 Uhr, und sonntags, jeweils von 11 bis 13 Uhr und von 16 bis 18 Uhr (und nach Vereinbarung).