Eschweiler.

Um die Sportanlagen in Schuss zu halten, hat die Stadt Eschweiler in den vergangenen fünf Jahren tief in die Tasche gegriffen: 3,4 Millionen Euro steckte sie seit 2012 in Hallen, Bäder und Sportplätze. Dies geht aus dem Sportförderplan hervor, der nun als erster Entwurf vorliegt.