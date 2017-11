Eschweiler.

Einen großen Kunst-Bahnhof am ansonsten alles andere als attraktiven Hauptbahnhof gab es am vergangenen Freitag in der „Galerie Kunstwerkstatt“ von Alexander Göttmann. Nachdem dort vor einigen Wochen eine sehenswerte Ausstellung mit Bildern von „Haki“ Ritzerfeld zu erleben war, packte Alexander Göttmann drei seiner Künstlerkollegen nun in eine feine Gruppenausstellung unter dem Titel „Kunst Vier Falt“.