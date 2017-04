Künstlerisches Duo zeigt „Fragmente des Imaginären“

Eschweiler. „ Fragmente des Imaginären“ haben Birgit Jensen und Lars Ulrich Schnackenberg ihre Ausstellung in der Galerie Art Engert genannt, in der sie in der Zeit vom 30. April bis zum 30. Juni ihre neuesten Arbeiten zeigen.

Birgit Jensen, geboren 1957 in Würzburg, studierte von 1976 bis 1982 an der Hochschule der Künste in Berlin. Von 1982 bis 1985 folgten Studien- und Atelieraufenthalte in Italien, Mailand und London sowie Ausstellungen im Inn- und Ausland.

Ullrich Schnackenberg, geboren in Bad Reichenhall, betrieb sein Studium von 1970 bis 1982 an der Fachhochschule Augsburg, an der Fachschule für Holzbildhauer in Oberammergau und der Hochschule der Künste in Berlin. 1981 war er Meisterschüler bei Bernhard Heiliger. 2005 wurde er zum Professor für Bildhauerei an der Alanus-Hochschule für Kunst und Gesellschaft berufen.

Wie die Musik ihre Töne und Zeichen, die Sprache ihre Laute und Schriften hat auch das Bild seine Gestaltungs- und Formelemente. Diese ein Bild konstruierenden Faktoren sind: Punkt – Linie – Fläche - Format und – Farbe. (Kandinski, Beitrag zur Analyse der malerischen Elemente 1926). Kandinsky und Klee gehen davon aus, dass eine Bildkomposition immer über Punkt und Linie zur Fläche und Gestaltung führt. Kandinsky und Klee begreifen die Linie als dynamischen Punkt, der aus sich heraustritt.

„Sie ist die Spur des sich bewegenden Punktes, also sein Erzeugnis“, (Kandinsky, 1926). Wenn heute Künstler wie Jensen und Schnackenberg vom Punkt ausgehen, ist es ein vollkommen anderer Ansatz als bei Kandinsky und Klee. Hier entwickelt sich ein Punkt nicht zur Linie und dann zur Fläche.

Aus dem Punkt – heute Pixel – entsteht ein Raster, welches zu einem Bild wird. Rasterbilder oder der Titel dieser Ausstellung „Fragmente des Imaginären“ sind Bilder, die Abbild waren, als Fotografie meist, gespeichert, digitalisiert, gerastert im Sinne von Vergangenheit. Die Erinnerung als solche ist meist eine fragmentarische. Es bleiben Dinge in Erinnerung, die angenehm waren und noch sind, der Wohlfühlfaktor spielt hier eine große Rolle.

Hier in dieser Ausstellung erleben sie das Fragment oder die Fragmente von Bild oder Bildern, die als Abbild von Dagewesenem mit allgemeingültigem Wiedererkennungswert, Vorläufer der späteren Kunstwerke zu verstehen sind. Nicht Abstraktion, als klassisches Stilmittel, kommt hier zur Anwendung, sondern das auf dem Bildträger durchgängige Raster wird partiell unterbrochen. Es entstehen freie Flächen, die die Bilder oftmals grafisch erscheinen lassen, und eine starke Rhythmisierung des Bildaufbaus bewirken. Zusätzlich durch farbliche Veränderung ist im Bild ein Stimmungswandel möglich, so dass die grafischen Elemente ihre Dominanz teilweise verlieren, zu Gunsten von mehr emotionalem Ausdruck.

Diese Kunstwerke sind als Weiterentwicklung von Kaminskys und Klees Bildkompositionslehre zu verstehen. Und so, obwohl sie mit neuester Technik verwirklicht sind, stehen sie in der Tradition von Bildwiedergabe, der sich aber nicht als Realismus versteht. Ein Bild ist nie fertig, aber nur dann von hoher Qualität, wenn es Dialoge initiieren kann, von denen der Künstler, bevor er das Bild an die Öffentlichkeit weitergibt, nichts wissen kann. (Dieter Ronte).

Beide Künstler, Birgit Jensen und auch Lars Ulrich Schnackenberg, beschäftigen sich unter anderem mit der Entwicklung von Einem zu Vielem und brechen diesen Vorgang wieder. Hier meint es in der Hauptsache Raster, die sich über eine Fläche verteilen und sowohl in ihrer Vielzahl, als auch durch die Durchbrechung des Rasters einen interpretierbaren Bildinhalt visualisieren. Birgit Jensens oft schwarze Pixel durchbrechen die weiße Bildfläche zu erkennbaren Motiven von allgemeiner Gültigkeit und einer freien Interpretation des Erkennungswerts. Lars Ulrich Schnackenberg löst durch die Fragmentierung die dichte Anordnung der Pixel in den als Ausgangsmotiv benutzten Bildern auf und erreicht dadurch einen freien Dialog der Bildmotive.

Die Vernissage findet am 30. April ab 17 Uhr in der Galerie Art Engert, Wilhelmstraße 73g in Eschweiler statt. Die Einführung spricht der Kunsthistoriker Dr. Dieter Ronte, ehemaliger Direktor des Museums für Moderne Kunst in Wien, des Sprengelmuseums in Hannover und des Kunstmuseums Bonn. Die Galerie ist geöffnet dienstags bis freitags von 14 bis 19 und samstags nach Vereinbarung.