Eschweiler.

Für Klaus Schmidt, einen der Macher hinter der Clubkonzertreihe „Blues meets Rock“, fühlt es nach eigenen Angaben an, als sei es gestern gewesen, als der junge Brite Krissy Matthews mit seiner Band damals noch im Talbahnhof mit seinen 17 Jahren das Publikum in Wallung brachte. Heute, gute 7 Jahre später, erscheint Matthews erneut in Eschweiler, diesmal auf der Bühne des „Rio“ in der Schnellengasse.