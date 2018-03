Eschweiler-Dürwiß - Kreuzweg mit Bildern aus dem Hier und Jetzt

Eschweiler-Dürwiß. Etwas war anders an diesem Abend in St. Bonifatius. Auf dem Altar brannten keine Kerzen. Und vorne, wo sonst Geistliche und Messdiener ihren Dienst tun, standen zwei große Leinwände. In der ersten Reihe saßen Menschen, die statt Weihrauchfass und anderem sakralen Gerät Laptops und Beamer bedienten.

Denn der Ökumenische Jugendkreuzweg, der hier am Freitagabend stattfand, läuft nicht so wie ein „normaler“ Gottesdienst ab und fühlt sich auch ganz unterschiedlich an. Bestes Beispiel: Diakon Günther Schiffeler, der hier seit 2005 tätig ist und in dieser Zeit schon so manchen Jugendkreuzweg mit gestaltet hat, stand nicht in liturgischer Kleidung am Altar – er reihte sich in den Projektchor ein.

Der wurde nicht etwa von Kirchenmusiker Achim Prinz, sondern von einem Mann dirigiert, der rund um Eschweiler eher als sichere Bank bei Tanz- und Karnevalsveranstaltungen bekannt ist: Peter-Heinz Arnolds leitete von Keyboard und Mischpult aus seine 13 Mitstreiter. Deren Live-Beiträge wechselten sich im Lauf des Abends, für den der Ausdruck „Andacht“ um Einiges zu piefig klingt, immer wieder mit vorproduzierten Zuspielern ab. Denn dieser Kreuzweg, „inzwischen der neunte oder zehnte“, so Diakon Schiffeler im Gespräch, lebt nicht nur vom Wort allein.

Bilder waren bei dem Gottesdienst mindestens ebenso wichtig. Zwar gab es durchaus Wortbeiträge in gesungener oder gesprochener Sprache, die im Übrigen nicht besonders „heilig“, sondern ausgesprochen heutig wirkte. Nicht minder modern muteten die Bildsprache der projizierten Motive und die Wahl der genutzten Medien, ebenso die eingestreuten Meditationen, die immer wieder die Geschichte vom Leiden und Sterben Jesu Christi ins Heute holten.

Der verdächtig scheinende Araber mit Rucksack in der Warteschlange vor dem Eiscafé, der sterbenskranke Junge in seinem Krankenhausbett und andere mehr: Ihre Geschichte(n) transportierten jeweils auf ihre besondere Weise Gedanken der christlichen Botschaft.

Mit dem Jugendkreuzweg setzten die Dürwisser im Übrigen auf einer auf Bundesebene erarbeitete Vorlage mit Anregungen für das Betrachten der an Kunstwerke der Street Art erinnernden Szenen, die von Liedern, Gebeten und Schriftlesungen umrahmt wurden. Und so ganz und gar nicht nebenbei wurde der Gottesdienst in St. Bonifatius zum Ort des Miteinanders nicht nur von katholischen und evangelischen Christen, sondern auch von alten und jungen Menschen.