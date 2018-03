Eschweiler - Kreative Minicombos im Gürzenich

Eschweiler. Wer auf Alternative Pop, Shoegaze und Accoustic Rock in minimalistischer Besetzung steht, sollte sich am kommenden Samstagabend unbedingt ins Kleine Gürzenich in der Schnellengasse aufmachen. Mit One Minus One aus Aachen und Ladies‘ Fantasies Club aus Sankt Vith in Belgien geben sich dort zwei kreative Minicombos des Dreiländerecks die Ehre.

Nach zahlreichen Konzerten quer durch Deutschland, der Schweiz und Frankreich macht der Wahl-Öcher Daniel Baron aka One Minus One nach längerer Zeit wieder in seiner Heimatstadt Eschweiler Station. Im Gepäck hat er am Samstagabend Songs, die vor Melancholie nur so strotzen, jedoch trotzdem Luft zum Atmen lassen. Wie immer mit dabei: Effektpedale, Loop-Station und der kleinste Synthesizer der Welt.

Ladies‘ Fantasies Club ist ein Alternative Pop-Duo aus Ostbelgien, das 2013 als Solo-Projekt von Jean-Yves Szmida (Gesang, Gitarre) gegründet wurde und seit 2014 von Joshua Cremer (Drums, Percussions) begleitet wird.

Romantik und Ironie

In ihrer Musik treffen eingängige Melodien auf clevere Arrangements. Musik zwischen Eingängigkeit und Anspruch – Lyrics zwischen Romantik und Ironie, so versprechen es die Künstler. In Zusammenarbeit mit Dany Gallo (Wise Guys, Seth Gueko, Marie de Condé) erschienen zuletzt ihre Singles ‚Something‘s Wrong‘ und ‚Hats‘. Der Konzertabend im Kleinen Gürzenich startet am Samstag, 17. März, um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.