Servicestelle Kommunen in der Einen Welt fördert Partnerschaften

Entwicklungskooperationen, so wie nun von Eschweiler und Alta Floresta angestrebt, sind nicht neu. Die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) fördert solche Partnerschaften seit über 15 Jahren. Sie ist das Kompetenzzentrum für kommunale Entwicklungspolitik in Deutschland. Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung steht sie den Kommunen seit 2001 als Service- und Beratungseinrichtung zur Verfügung.

Schwerpunkte dabei sind die Zukunftsthemen kommunale Partnerschaften, Migration und Entwicklung, Global Nachhaltige Kommune sowie faire öffentliche Beschaffung. Die SKEW unterstützt kommunale Akteure in ihrem entwicklungsbezogenem Engagement mit Qualifizierungs-, Informations- und Beratungsangeboten, setzt Modellprojekte um und gibt Hilfestellung zur finanziellen Förderung.

Mit dem Ziel, kommunale Partnerschaften zu stärken, bietet die Servicestelle Kommunen aus Deutschland und aus Ländern des Südens eine Dialogplattform, um Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam lokale Lösungsansätze zu globalen Fragen zu entwickeln.

Zur Motivation von Kommunen, sich partnerschaftlich zu engagieren, listet die SKEW unter anderem das Bestreben auf, Beiträge zu internationalen Vereinbarungen, zum Beispiel in der Klimapolitik zu leisten. Zudem könne man voneinander lernen, wenn es um Austausch und Weiterentwicklung zu globalen Forderungen, zum Beispiel in Stadtentwicklung, Klimawandel oder Migration geht.

Partnerschaften können das bürgerschaftliche Bewusstsein über globale Zusammenhänge fördern, zur Profilierung und Imageverbesserung beitragen, Wissenschafts- und Wirtschaftsbeziehungen fördern sowie zur Personalentwicklung und -qualifizierung der beteiligten Akteure nicht nur in der Verwaltung beitragen.