Eschweiler.

Nein, leicht machten es József Àcs und sein Gast Csaba Király den Zuhörern wirklich nicht. Nichts, was sie beim „Großen Konzert für zwei Klaviere“ der Franz-Liszt-Gesellschaft im Eschweiler Ratssaal auf das Programm gesetzt haben, hörte sich so ganz einfach flott herunter. Und doch: Die Menschen im Saal ließen sich von den beiden Pianisten in den Bann ihrer Kunst und ihres Könnens ziehen.