Kontrollgang: Rote Karte für wackelnde Grabsteine

Eschweiler. In den nächsten Tagen werden Mitarbeiter der Stadtverwaltung die Friedhöfe kontrollieren und dabei auch die Standfestigkeit der Grabmale untersuchen. Diese umfassende Kontrolle findet jedes Jahr statt.

Damit kommt die Friedhofsverwaltung der Stadt Eschweiler der ihr obliegenden Verkehrssicherungspflicht auf den städtischen Friedhöfen nach. Grabsteine, die umzukippen drohen, werden mit einem roten Warnaufkleber markiert und umgelegt.

Für die städtischen Mitarbeiter ist der Rundgang Routine. So werden alle Grabsteine dahingehend überprüft, ob diese noch feststehen und sich nicht im Gefüge gelockert oder gar gelöst haben. Hervorgerufen werden die Lockerungen an den Grabsteinen durch Bodensetzungen. Aber auch mangelhafte Verdübelungen und Fundamente können laut Stadtverwaltung in Einzelfällen nicht ausgeschlossen werden.

Alle zu beanstandenden Grabmale werden dann mit einem roten Hinweisaufkleber versehen. Sollte an einem Grabstein eine erhebliche Umsturzgefahr festgestellt werden, muss dieser sofort gesichert, also umgelegt, werden. „Der Hinweisaufkleber soll die Nutzungsberechtigten darauf hinweisen, dass sie umgehend Sicherungsmaßnahmen an dem beanstandeten Grabmal einleiten müssen“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Andererseits solle er die übrigen Friedhofsbesucher warnen, dass von diesem Grabstein Gefahren ausgehen könnten. Die Nutzungsberechtigten der beanstandeten Grabmale werden, sofern sie der Verwaltung bekannt sind, unverzüglich schriftlich über die Beanstandungen informiert; unabhängig davon wird jedoch empfohlen, unbedingt auch selbst auf die Hinweisschilder zu achten.

In diesem Jahr sind folgende Kontrolltermine vorgesehen:

Montag, 27. März: Friedhof Stich (vormittags, beginnend ca. 8 Uhr), Friedhof Nothberg (vormittags, beginnend ca. 11.30 Uhr) und Friedhof Weisweiler (nachmittags, beginnend ca. 14 Uhr).

Dienstag, 28. März: Friedhof Hehlrath (vormittags, beginnend ca. 9 Uhr), Friedhof Kinzweiler (vormittags, beginnend ca. 10 Uhr).

Mittwoch, 29. März: Friedhof Bergrath (vormittags, beginnend ca. 9 Uhr), Friedhof Hastenrath (vormittags, beginnend ca. 10.30 Uhr).

Donnerstag, 30. März: Friedhof Dürwiß (vormittags, beginnend ca. 8.30 Uhr), Friedhof Neu-Lohn (vormittags, beginnend ca. 11 Uhr).

Freitag, 31. März: Friedhof Röhe (vormittags, beginnend ca. 9 Uhr), Friedhof St. Jöris (vormittags, beginnend ca. 10 Uhr).

Die Friedhofsverwaltung weist ergänzend nochmals darauf hin, dass ihre Kontrolle den Nutzungsberechtigten der Grabstätte nicht von seiner Verpflichtung entbindet, selbst darauf zu achten, dass der Grabstein des Grabes noch feststeht. Bei festgestellten Mängeln muss er unverzüglich die notwendigen Maßnahmen einleiten, um eventuelle Gefahren schnellstmöglich zu beseitigen.

Für Rückfragen sowie für weitere Informationen stehen in der Abteilung für Umweltbelange und Friedhofswesen der Stadt Eschweiler die Mitarbeiter Holger Ehring, Telefon 71206, und Marion Klein, Telefon 71650, als unmittelbare Ansprechpartner zur Verfügung.