Konrad Beikircher kommt mit „Rockin‘ my life“ in den Zinkhütter Hof

Eschweiler. „Rockin’ my life – mein Leben in Musik“ heißt das Programm, das Konrad Beikircher am Mittwoch, 27. September, 20 Uhr, im Zinkhütter Hof in Stolberg präsentiert. Veranstalter ist das Kulturzentrum Talbahnhof.

Und das erwartet die Gäste: Seit den 90er Jahren sind die vier Musiker und ihr Techniker ein eingespieltes Team, gelebte Freundschaft auf und hinter der Bühne. In „Rockin‘ my life – mein Leben in Musik“ spielen die vier einen Abend, der die zentralen Stationen im Leben Konrad Beikirchers erzählt.

Die Multiinstrumentalisten ziehen alle Register ihres Könnens, Beikircher singt, haucht, röhrt, erzählt und spielt. Er ist in diesem Programm authentischer denn je. Ein Rückblick mit 70, Stationen der Erinnerung, Geschichten von Siegen und Niederlagen und immer wieder Liebe und Leidenschaft, Tango und Rock‘n‘Roll, Blues und Balladen, deutsch und italienisch, in 70 Jahren kommt einiges zusammen, das sich sehen und horen lassen kann. Jerry Lee Lewis, Muddy Waters, Adriano Celentano, Beikircher, Ray Charles, Leon Redbone, das sind einige von den Namen, die an diesem Abend eine Rolle spielen.