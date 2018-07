Eschweiler-Weisweiler - Komplizierte Fahrt: 600-Tonnen Schwertransport kriegt doch noch die Kurve

Eschweiler-Weisweiler. So gut wie am Ziel: Der zeitweise gestrandete Schwertransport, der einen 400 Tonnen schweren Generator für das Kraftwerk Weisweiler transportiert, hat auf seinem Weg ein weiteres Etappenziel erreicht.

Nachdem der Transport auf Höhe Neu-Lohn aufwendig auf zweimal 26 Achsen umgebaut wurde, schob sich das 115 Meter lange und insgesamt 600 Tonnen schwere Gespann in der Nacht zu Donnerstag auf 416 Reifen erst über die alte Werksbahnbrücke und anschließend durch den Kreisverkehr auf die Straße Zum Hagelkreuz.

Wie auf der gesamten Strecke durch Mönchengladbach, Wanlo, Linnich und Aldenhoven, mussten auch an der Aldenhovener Straße einige Schilder vor dem Transport demontiert und anschließend wieder montiert werden. Zahlreiche Interessierte beobachteten den Transport gespannt. Am Donnerstag wurde der Transport auf eine Gesamtlänge von 85 Metern verkürzt um in der Nacht die letzte Etappe anzutreten und die letzten Kurven zum Kraftwerksgelände zu meistern.

Reserve für Generatoren

Wenn alles nach Plan verlaufen ist, wird der Generator am heutigen Freitag aus dem Transportgestell abgehängt und auf einem anderen wesentlich kürzerem Fahrgestell ins Kraftwerk gefahren. Dort soll er zukünftig als Reserve für die baugleichen Generatoren dienen, um bei eventuellen Generatorschäden die Reparatur- und Stillstandzeiten zu minimieren, da eine Neuanfertigung länger als ein Jahr dauern würde.