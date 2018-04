Eschweiler.

Der Einzug in die Kirche muss vier, fünf Mal wiederholt werden, damit auch alle Kommunionkinder wissen, wo sie am Sonntag langgehen sollen, um ihren richtigen Sitzplatz in der ersten Reihe zu finden. Dafür sind die Proben wie diese schließlich da. Es ist die erste für die sieben Kinder in Röhe, die am Weißen Sonntag in St. Antonius ihre Kommunion feiern werden.