Eschweiler-Weisweiler.

Das Wort sacramentum werde als lateinische Übersetzung des griechischen Wortes mysterion verwendet, was so viel bedeute wie Geheimnis, erklärte Pfarrer Norbert Crampen den Kindern, die am Sonntagmorgen in der Pfarrkirche St. Severin Weisweiler das Sakrament der heiligen Kommunion empfingen.