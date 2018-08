Eschweiler - Komiker Thilo Seibel über Tortenattentate, Kreuze und Fleischskandale

Eschweiler. Eines ist jedenfalls sicher: Ein Mann für den schnellen Lacher ist Thilo Seibel (51) absolut nicht. Lange, bevor es weh tut, hat er schon zugebissen. Im Übrigen ist er nicht nur einer, sondern gleich mehrere, denn in Herrn Seibel aus Köln steckt unter anderem der ukrainische Schlachthof-Arbeiter Jegor.

Was sonst noch in ihm steckt: Das ließ der Kabarettist am Freitagabend im Eschweiler Kulturzentrum Talbahnhof bei seinem Gastspiel mit dem neuen Programm „Wenn schon falsch, dann auch richtig“ durchblicken.

Seibels Zielrichtung wirkt eindeutig politisch und, falls die Zuordnung in das gängige Schema überhaupt sein muss, eher links. Da bekommt AfD-Frontfrau Alice Weidel ihr Fett weg – und zwar in Hinblick auf den Spannungsraum zwischen politischer und sexueller Orientierung: „Sie ist in einer Partei, die, wenn sie an die Macht käme, Leute wie sie an die Wand stellen würde.“

Als Schlachthof-Arbeiter Jegor philosophiert Seibel über so unterschiedliche Themen wie Fleischskandale, Migration und Kreuze in bayerischen Amtsgebäuden. Alles, was an mehr oder minder politischen Themen momentan in der Luft liegt, nimmt Seibel auch auf – und das nicht bloß kabarettistisch.

Denn bisweilen schaltet Seibel in den überdrehten Gang und wechselt vom Kabarett hinüber in die Comedy. Dann plant er flugs ein Tortenattentat und fragt sich vor reichlich versammeltem Publikum: „Welcher Kuchen fliegt am besten?“

Klare Sache: der mit Heidelbeeren, zumal der dann auch noch für hässliche Flecken sorgt. Und Emmanuel Macron, den französischen Staatspräsidenten und Liebling der internationalen Medien, gibt der Gast vom Rhein mit herrlich brünstig rollendem Ton. Dessen ungeachtet bleibt der Einsatz seiner schauspielerischen Mittel meist eher dezent als vordergründig.

Dabei bringt Thilo Seibel ein paar echte Aufreger aufs Tapet, zum Beispiel die aberwitzig frühen Weck- und Essenszeiten in deutschen Krankenhäusern und auch – Jegor sei Dank – die Monstrositäten der Fleischindustrie. Denn Anlass zur Empörung gibt es eigentlich immer.

So wird der Kabarettist irgendwann wieder auf der Bühne des Talbahnhofs stehen, hat ihn doch das Publikum an den Tischen in dem so gut wie ganz ausverkauften Saal zum Dank für sein vielschichtiges Programm herzlich applaudiert hat.

Der Künstler im Internet: www.thiloseibel.de.