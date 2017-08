Kolpingsfamilie Eschweiler unternimmt eine Fahrradtour nach Düsseldorf

Eschweiler. Zwölf fahrradbegeisterte Mitglieder der Kolpingsfamilie Eschweiler unternahmen jetzt eine Fahrradtour. Ziel war die Stadt Düsseldorf. Nachdem die Fahrräder in Eschweiler in einem Kleintransporter und auf zwei Pkw verladen waren, erfolgte die Anreise zur Jugendherberge in Düsseldorf, dem Quartier der Gruppe.

Dort wurden die Fahrräder entladen und die erste Fahrradtour konnte bei idealem Wetter und bester Stimmung gestartet werden. Die Führung übernahm Familie Hamm, die dankenswerterweise auch die Planung und Organisation der gesamten Tour übernommen hatte.

Zunächst führte der Weg rheinaufwärts hinaus aus Düsseldorf, vorbei am Medienhafen mit seiner modernen Architektur und entlang des Rheins auf sehr guten Fahrradwegen, Richtung Köln. Vorbei an Sonnenblumenfeldern und üppiger Vegetation, erreichte die Gruppe ihre erste Rastmöglichkeit.

Weiter führte der Weg nach Hitdorf zur Fähre, die die Gruppe auf die linksrheinische Seite brachte. Von dort aus wurde der Rückweg Richtung Düsseldorf angetreten und als nächstes Etappenziel der historische Ort Zons angesteuert. Nach circa 75 Kilometern Wegstrecke, immer entlang des Rheins, erreichte die Gruppe gegen 19 Uhr ihr Quartier in Düsseldorf.

Am nächsten Tag startete die Gruppe nach dem Frühstück und mit bester Laune in Richtung Norden. Das Highlight auf dieser Etappe war der direkt am Rhein liegende historische Ort Kaiserswerth. Um dorthin zu gelangen, passierte die Gruppe alte Industrieanlagen mit ihrer einzigartigen Architektur und überquerte nahe Krefeld eine alte stählerne Brücke, an der alle Stahlbauteile ausnahmslos vernietet waren.

Im Verlauf des frühen Nachmittags wurde Kaiserswerth erreicht. Dort wurde die Mittagspause mit Blick auf den Rhein eingelegt. Vor der Weiterfahrt in Richtung Düsseldorf wurde der historische Ortskern mit den beeindruckenden Häusergiebeln und Baudenkmälern erkundet.

Tour ohne Pannen

Vorbei am Regierungsviertel und der Düsseldorfer Altstadt wurde gegen 15.30 Uhr ohne Pannen, was auch für den ersten Tag gilt, und nach circa 45 Kilometern der Ausgangspunkt der Tagesetappe erreicht und die Heimfahrt nach Eschweiler angetreten. Bei einem Abendessen und schönen Erinnerungen blickte man auf zwei erlebnisreiche Tage zurück.