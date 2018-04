Eschweiler - Koch-Marshall-Trio überzeugt bei „Blues meets Rock“ im Rio

Eschweiler.

Eine außergewöhnliche Show in der Clubkonzertreihe „Blues meets Rock“ erlebten rund 80 Livemusikfans am Dienstag im Rio in der Schnellengasse. Der US-Gitarrist Greg Koch, sein Sohn Dylan am Schlagzeug und Kollege Toby Marshall an der Hammond-Orgel heizten ihrem Publikum mit einer über zweistündigen Energieleistung gehörig ein.